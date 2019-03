Zinho revela: "O Marcos Braz me ligou, eles pensavam no meu nome"

O ex-meia confirma que houve contato da atual diretoria para assumir um cargo no clube mas que proposta não se concretizou

Um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, Zinho papou títulos por onde passou e conseguiu ser respeitado por torcidas de vários times. Mas o , onde escreveu os primeiros capítulos de sua bonita carreira, sempre será sua principal casa. Além de vestir a camisa Rubro-Negra, o ex-meia também exerceu a função de dirigente na gestão Patrícia Amorim e esteve bem próximo de retornar ao clube em duas oportunidades recentes.

"No ano passado o Fred Luz, com o Noval, logo que saiu o Rodrigo Caetano, o Rueda e efetivaram o Barbieri me procuraram. Foi mais ou menos no meio do ano. Eu sentei com eles, bati um papo e conversei. Eles fizeram uma proposta para eu voltar como cooordenador, dar suporte ao Barbieri, que era jovem, fazendo a função de gerente, a mesma quando trabalhei lá e você estava lá junto comigo e foi muito bom. Só que assim, com um contrato até o final do ano, porque ia ter eleição. Então eu disse que amaria voltar para o Flamengo, mas eu tenho que ter uma segurança, eu tenho uma família, o futebol te suga muito e hoje eu tenho uma qualidade de vida tranquila como comentarista na TV. Primeiro um contrato mais longo. Não adianta eu largar a TV, onde tenho contrato até 2021 e ficar só até o final do ano. Aí entra a outra diretoria e não fica comigo, como aconteceu em 2013. A Patrícia perdeu a eleição, entrou o Bandeira com o Wallim e fizeram uma proposta para eu não ficar, reduziram o meu salário em 50%. Eu não fiquei com eles em 2013 porque me fizeram uma proposta rídicula. Eu expliquei tudo isso para eles e eles falaram que não poderia me dar um contrato mais longo, ai eu disse que não poderia também sair da TV", revelou Zinho.

Mais tarde, no entanto, o ídolo ficaria novamente próximo de um retorno ao clube, já que a atual diretoria, liderada por Marcos Braz no futebol, procurou Zinho para sondar a possibilidade de um retorno ao Flamengo.

"Este ano o Marcos Braz me ligou realmente, eles pensavam no meu nome. Eu posso falar isso, o Marcos Braz é meu amigo, eu não fui, e eu acredito que não vá mais acontecer isso. Já tem pessoas capacitadas lá que eu respeito muito, o Noval, o Pelaipe, o Gabriel, pessoas que eu gosto, são meus amigos. Eu sentei para tomar um café com o Marcos Braz, ele me fez uma sondagem, perguntou como estava a minha vida, eu falei, falei que estava com contrato na TV, quanto ganhava, expliquei porque não fui naquela época, eu tenho que ter uma seguranca, um contrato pelo menos pelo período da gestão. Falei que gostaria de ir, ele ficou de pensar, estudar, ver na cabeça dele, ele sabia do meu interesse só que não houve a ligação. Ele deve ter analisado, visto que não era o momento e eu respeito. A gente continua amigo, mas ficou nisso. Não houve uma proposta do Flamengo para mim, a gente teve um bate papo e eu demonstrei o interesse. Houve essa possibilidade que não se concretizou em proposta".

Muito identificado com o Flamengo, Zinho vivenciou um momento complicado com parte da torcida quando foi auxiliar de Jorginho no , grande rival do . Sobre a passagem pelo Cruzmaltino, ele fez questão de frisar que é profissional e mais torcedor do que muitos que o criticaram.

"Quando fui trabalhar no eu fui xingado de traíra, mas eu sou profissional, eu tenho que trabalhar. Quero ver se o cara que é dono do banco X, se vem um banco e oferece uma proposta melhor para ele, ou esse banco não quer ficar com ele. Eu não posso trabalhar no Vasco porque eu sou identificado com o Flamengo? Eu vou ficar desempregado dentro de casa? Eu tenho que trabalhar sim, tenho que sustentar a minha família. Até hoje alguns torcedores enchem o saco com isso. Garanto que eu sou mais Flamengo do que eles, se por botar na ponta, eu sou mais Flamengo do que esse cara. Eu sei separar essa coisa de paixão. Se eu vou jogar contra o Flamengo eu vou querer ganhar. Agora, se não estou trabalhando, dentro da minha casa, eu vou assistir a um jogo, eu vou torcer para o Flamengo. Comentando o jogo eu tenho que ser imparcial. Eu vou sempre ao Maracanã ver jogo do Flamengo, vejo jogo na minha casa, xingo os jogadores aqui dentro, brigo, reclamo do Abel, eu sou corteneiro também".

Como todo torcedor, Zinho espera que o Flamengo volte a conquistar títulos importantes, mas faz um alerta contra o "oba-oba" típico do Rubro-Negro e se diz mais calejado.

"Então, eu estou mais calejado, estou aguardando, ainda não vejo o Flamengo como favorito, com um super time. Contratou bons jogadores, jogadores de destaque em outros clubes e está montando um elenco, um time, ainda não tem. Jogadores de altíssimo nível, o Flamengo tem um elenco que pode ser comparado com os melhores, mas ainda não tem uma estrutura montada para falar que o Flamengo é o favorito para ganhar a Libertadores. Mas vai jogar uma Libertadores, ganha o primeiro jogo na altitude, aí bota os ingressos para vender nos outros jogos esgota. Essa nação empurra esse time. Jogadores, comissão técnica tem que aproveitar isso. Tudo no Flamengo é maior, tanto para exaltar quanto para colocar para baixo. Quem joga no Flamengo, joga em qualquer lugar, a pressão do Flamengo".

O ex-jogador, que agora é comentarista na TV, também enxerga um problema para Abel Braga resolver chamado Georgian De Arrascaeta. Para Zinho, o uruguaio não está jogando bem e o treinador precisa manter o elenco inteiro motivado, mesmo aqueles que ficam no banco de reservas.

"Arrascaeta não está jogando bem. Você tem um jogador que foi contratado, a maior contratação da história do clube, um jogador que alguns meses atrás estava sendo destaque no , que é da seleção do , deve virar titular, talentoso e não está jogando bem, ele está com um problema. É motivar esse jogador, encontrar um posicionamento no campo para ele, em conjunto com seus companheiros para que ele volte a jogar bem. Esse é o problema do Abel. Depois, quem vai ser titular, esse é o menor problema porque a temporada vai ser muito grande. Ano passado o Flamengo não ganhou nenhum título por causa do elenco. Tinha um time bom e repetiu esse time em todas as competições aí chegou no momento decisivo esse time não aguentou. Na hora de decidir a Copa do , a Libertadores, o Brasileirão, faltou olhar assim e ter um elenco para manter o mesmo nível".

"Agora o Abel tem um elenco, principalmente do meio para a frente, ele tem muitas peças e pode revezar, então o problema do titular aqui, do titular ali é só ter gestão de grupo, deixar todo mundo feliz e motivado. Estão ganhando em dia, recebem muito bem, joga em um dos maiores clubes do mundo, mora numa das cidades mais lindas do mundo, vai ficar chateado porque não joga esse jogo ou aquele? Isso é mole de administrar.O Bruno Henrique está muito bem, o Gabigol arrancou fazendo gols, o Cuellar é indiscutível, o Rodrigo Caio entrou muito bem, agora precisa melhorar os laterais, encontrar o parceiro, é o Leo Duarte, mas o Rhodolfo vai recuperar, vai ser importante. É o Arão que é muito cobrado pela torcida, pela imprensa, eu acho um jogador importante, bom jogador. Diego, Arrascaeta, Ribeiro, Vitinho, Berrío, Ronaldo, Piris, esses jogadores todos estarem bem para ter condições. Mesclar, essa é a gestão do Abel que é o que ele tem que fazer, todos estarem bem, em forma e jogando bem, produzindo. O Flamengo ainda não encaixou, está bem na pontuação, mas o jogo ainda nao fluiu".

Muito críticado em um determinado momento da carreira e chamado até de "encerradeira" pelo estilo de jogo, Zinho saiu em defesa de Diego Ribas, que também vem recebendo algumas críticas pela forma que tem atuado no meio-campo Rubro-Negro.

"Eu acho ele peça importante, um baita profissional, gosto muito do Diego. Claro que ele não é o Diego do , com 20 anos, é o Diego do Flamengo com 35. A velocidade ele não tem mais, mas ele ganhou a experiência, organizador de time, não foge a responsabilidade, ele chama a bola, se movimenta. Ele pode jogar mais recuado, até para o Abel numa necessidade, abidcar de um volante e jogar com todos esses caras, tudo opções e vai precisar de todo mundo. Eu vejo que a imprensa pega muito no pé do Diego, que ele é lento, que não faz mais isso. Eu achei o início de ano dele muito bom, fazendo gol, participando, bem fisicamente. Ele joga numa função e pelo status que ele conquistou ele vai ser mais cobrado. De repente um jogador faz a mesma função, joga do jeito que ele joga e está bom, mas o Diego, tem que fazer gol todo jogo, não pode errar um passe, não pode prender a bola. Mas ele é experiente, cascudo, sabe tirar isso de letra. E sabe que nao vai jogar todos os jogos do ano, vai ficar no banco em alguns, como ficou ano passado e não reclamou. Quando entrou, ajudou o Flamengo.

Por fim, o ex-meia analisou a disputa pelos títulos mais importantes do futebol brasileiro no ano e apontou os principais adversários do Flamengo na temporada.

"Eu acho que esses times, independente de eu ter jogado, não é coração, mas pelo o que eles montaram de equipe e estrutura de clube, são clubes que estão fadados a buscar as conquistas. tem o melhor elenco, o Cruzeiro montou um elenco parelho e time forte. O com a vinda do Tardelli entrando em forma, se torna candidato, o Flamengo por tudo isso que a gente comentou, mas aí você pode colocar outras equipes. O vem um pouco mais abaixo, está com o Odair ainda, o Atlético, que começou mal a Libertadores está bem mais abaixo, te um Santos do Sampaoli que vem fazendo um campeonato paulista bom mas está abaixo também. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, principalmente que é de pontos corridos, a pode ter surpresa, porque é mata-mata, mas o Brasileiro de pontos corridos tem tudo para ser o mais parelho, porque as equipes estão montando time para brigar também pelo brasileiro. Parece que Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio que montaram elenco forte, vai ser um campeonato muito interessante."