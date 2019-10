Zidane elogiou a atuação de Federico Valverde em vitória do Real: “Ele é muito bom”

O venceu o Granada por 4 a 2, neste sábado (05), pela oitava rodada em . Um dos destaques da partida, apesar de não ter marcado gols, Federico Valverde, foi elogiado pelo treinador Zinedine Zidane.

O francês se rendeu a boa atuação do atleta: “Ele é muito bom e não descobrimos isso agora. Ele quer mostrar que ele é muito bom e fez um ótimo jogo, contribuiu com o segundo e terceiro gol. Fico feliz por ele, tem um chute fenomenal e não ousa muito”.

O treinador do Real Madrid aproveitou a ocasião para comentar sobre o desempenho de Areola, criticado após a vitória em La Liga: “Ele pode ter cometido um pequeno erro. E, para mim, se assistirmos o jogo inteiro, ele se saiu muito bem. Ele não apenas parou os chutes como também falava com a defesa. Estou feliz por ele, tudo funciona bem com ele”.

Por fim, Zidane analisou o equilíbrio geral da equipe. Líder do Campeonato Espanhol, o time soma quatro pontos de diferença do vice-líder, o Granada: "Somos perfeccionistas. Queremos, podemos e devemos fazer mais. Hoje não há partida fácil. Estamos de pé e queremos continuar”.