Zidane diz 'não se importar' em ceder Vinícius Júnior em empréstimo

Técnico do Real Madrid indica que não coloca o brasileiro como prioridade para a próxima temporada do clube

O técnico Zinedine Zidane "não se importaria" de ver o emprestar Vinícius Júniro nesta temporada, informou o jornal As neste domingo (9).

Segundo o diário espanho, há um distanciamento real entre o atacante e o técnico, que não vê o brasileiro como prioridade na formação do time.

O brasileiro ganhou espaço e protagonismo no Real Madrid sob o comando de Santiago Solari, mas se machucou no jogo de volta da partida de oitavas de final contra o . Ele voltou já sob o comando de Zidane, que não deu mais espaço a Vinícius Júnior nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Quem está do lado do brasileiro é o presidente Florentino Pérez, que acredita no talento dele e no seu potencial publicitário. O jornal cita que Pérez se interessa no fato de que Vinícius Júnior terá destaque nas campanhas do novo jogo de videogame FIFA 20.

A atitude de Zidane teria deixado os empresários de Vinícius Júnior inquietos.

O atacante conta com diversas propostas de empréstimo, sendo uma delas do , onde o presidente Ronaldo Fenômeno já demonstrou interesse em contar com o brasileiro por uma temporada.