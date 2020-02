Yony explica nome à torcida do Corinthians e ganha apelidos: Pogba, Mané, Speedy González

O colombiano fez um vídeo explicando para a torcida como pronunciar o seu nome

O anunciou, nesta terça-feira (11), a contratação do colombiano Yony González, ex- , que estava no .

Em vídeo publicado no Twitter, o atacante explica para o torcida como é a pronúncia de seu nome, que embora seja escrito com Y, se fala como se fosse com J.

A torcida, logo em seguida, já começou a dar apelidos ao mais novo reforço alvinegro. Fazendo referência a outros esportistas e até resgatando o jeito como era conhecido em outros clubes, Speddy, por ser muito rápido.

CHEGOU O POGBA PONTA DE ITAQUERA — CE$INHA (@logoeulogo) February 11, 2020

Sadio Mané de itaquera — melke⚡ (@melkexx) February 11, 2020

Vou chamar de Speedy. ⚡ kk — Portal Corinthians Paulista (@sccpbrasil) February 11, 2020

Welcome to Corinthians Speedy Pogba — andreͪ (@dehsccp) February 11, 2020

Mas não importa o apelido, o sentimento corinthiano é um só: