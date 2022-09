Wolves 0 X 3 Manchester City: gols, novo recorde para Haaland e invencibilidade na Premier

Haaland, Grealish e Fodem marcam e asseguram liderança provisória do City

O Manchester City visitou o Wolverhampton na manhã deste sábado (17) e voltou a vencer na Premier League, com mais um gol de Erling Haaland. Enquanto esperam pelo jogo do Arsenal, os Citzens lideram a competição de forma isolada, com 17 pontos conquistados.

O time comandado por Pep Guardiola não precisou de mais de 1 minuto para abrir o placar. De Bruyne fez belo cruzamento para Jack Grealish, que foi mais esperto que o zagueiro e conseguiu empurrar para a rede.

O time azul de Manchester seguiu no ataque e chegou até a marcar um gol que terminou anulado, com Rodri. Aos 15 minutos, foi a vez de Haaland, sempre ele. De Bruyne enfiou uma bola em profundidade para o norueguês, que avançou em velocidade, gingou na frente do defensor e bateu no canto.

Foi o décimo primeiro gol dele em apenas sete partidas disputadas na Premier League, e 14 no total, desde sua chegada. O gol deste sábado rendeu uma marca inédita – Haaland é o primeiro na história da Premier League a marcar em seus quatro primeiros jogos fora de casa.

Com Collins expulso aos 32, após entrada feia em Grealish, restou ao Wolves se defender para evitar o pior. Aos 69, um minuto antes da pausa planejada para homenagem à Rainha Elizabeth, Phil Foden tabelou bem com Haaland e De Bruyne para marcar o terceiro e decretar a vitória do City.

Agora o time de Guardiola aguarda o jogo do Arsenal, que encara o Brentford neste domingo (18). No caso de uma derrota ou mesmo empate dos Gunners, o City segue na ponta. Outro time que também pode empatar com os Citzens é o Spurs, que enfrenta o Leicester ainda hoje.