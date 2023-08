Willian dá sinal positivo para proposta da Arábia Saudita e aguarda decisão do Fulham

Atacante de 34 anos renovou contrato com o clube inglês no mercado da bola, mas recebeu proposta para defender o Al Shabab

Willian tem uma proposta para deixar o Fulham, da Inglaterra, e defender o Al Shabab, da Arábia Saudita. A oferta é considerada muito acima dos padrões financeiros adotados até pela Premier League e agrada ao jogador, como soube a GOAL. As partes discutem uma possível transferência do atleta de 34 anos.

O atacante deu sinal positivo para a mudança para o futebol saudita, restando apenas uma definição entre os clubes para que o futuro dele seja sacramentado. A mudança do jogador no atual mercado da bola é uma possibilidade real, conforme apurado pela reportagem.

Willian renovou o contrato com o Fulham recentemente — o novo compromisso foi firmado em 17 de julho passado e se encerra em 30 de junho de 2024. Houve dificuldade para renovação contratual. A primeira proposta do clube foi recusada pelo jogador. Há uma cláusula para renovação automática por mais um ano em caso de metas estabelecidas no estádio Craven Cottage.

Mais artigos abaixo

O Nottingham Forest, também da Inglaterra, tentou a contratação de Willian no mercado da bola. O clube que conta com os brasileiros Danilo e Gustavo Scarpa enviou uma oferta ao atacante durante o mês passado, mas não obteve êxito.

Na última temporada pelo Fulham, Willian disputou 30 partidas, somando 2.246 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e deu cinco assistências. O atacante foi titular em 26 duelos e atuou como reserva em quatro oportunidades.