West Ham se acerta com o Lyon e prepara anúncio de Lucas Paquetá

Venda foi fechada entre 55 milhões de euros e 60 milhões de euros. As partes ainda não revelaram os números exatos da venda do jogador de 24 anos

O West Ham, da Inglaterra, chegou a um acordo com o Lyon e acertou a compra de Lucas Paquetá no mercado da bola, como soube a GOAL. O meio-campista é esperado em Londres para realizar exames médicos e assinar contrato.

O acordo foi fechado entre 55 milhões de euros (R$ 280,55 milhões) e 60 milhões de euros (R$ 306 milhões), de acordo com fontes ligadas às tratativas. Os clubes já trocam documentos para que haja o anúncio.

O atleta firmará compromisso até julho de 2027 com o clube que atua no Estádio Olímpico de Londres. O acordo entre o jogador e a diretoria foi sacramentado na manhã desta sexta-feira (26), conforme apurado pela reportagem.

Lucas Paquetá está empolgado com a possibilidade de jogar a Premier League depois de defender as cores de Milan, da Itália, e Lyon, da França, em sua passagem pela Europa.

O brasileiro iniciou a sua terceira temporada pelo Lyon. Em 2021/2022, ele fez 44 partidas, com 11 gols marcados e sete assistências. Nesta campanha, ele já somou dois duelos, sem gols ou assistências com as cores da equipe.

Recentemente, ele soma convocações para a seleção brasileira. O meio-campista tornou-se titular absoluto do time comandado por Tite e alimenta a expectativa de disputar a Copa do Mundo 2022, no Qatar.

Quanto leva o Flamengo?

O Flamengo embolsará 3,78% do valor total da transferência de Lucas Paquetá por ter participado da formação do atleta. O percentual foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Os cariocas têm direito a um valor entre 2,079 milhões de euros (R$ 10,5 milhões) — 55 milhões de euros — e 2,268 milhões de euros (R$ 11,6 milhões) — 60 milhões de euros.

Lucas Paquetá chegou ao Fla em 2007, ainda nas divisões de base. Ele foi negociado com o Milan em janeiro de 2019 por 35 milhões de euros.

Durante sua passagem pelo Fla, o jogador venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016, e o Campeonato Carioca pelo elenco profissional, em 2017.