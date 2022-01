West Ham faz proposta, mas Leeds barra saída de Raphinha

O West Ham tentou a contratação de Raphinha, do Leeds, nos dias finais da janela de transferências. A GOAL apurou que os Hammers fizeram uma proposta pelo brasileiro e por Kalvin Phillips.

Mas o Leeds decidiu negar a oferta. A expectativa agora é que Raphinha siga como alvo de grandes clubes na janela internacional de verão, no meio do ano.

Mais artigos abaixo

Os dois jogadores poderiam custar cerca de 50 milhões de libras ao West Ham, que estava disposto a apostar alto na perseguição aos quatro melhores da Premier League - o time é o quinto colocado neste momento, atrás de Manchester United, Chelsea, Liverpool e Manchester City (líder).

Alvo do West Ham, Raphinha deverá permanecer no Leeds nesta janela internacional de inverno europeu.C ontratado em 2020, quando saiu do Rennes (França), Raphinha passou a ser convocado pelo técnico Tite no ano passado. Com oito gols em 19 jogos na Premier League ele é o artilheiro do time.