Welington, do São Paulo, não renova contrato com o antigo agente

Lateral esquerdo se recuperou recentemente de lesão no tornozelo e está à disposição da comissão técnica de Dorival Júnior

O lateral esquerdo Welington, do São Paulo, tomou a decisão de não renovar o contrato com os antigos representantes, ligados à AGON, como soube a GOAL. A empresa trabalha com jovens atletas brasileiros.

O jogador de 22 anos, que tem contrato no Morumbi até 31 de dezembro de 2024, se manifestou por meio da assessoria de imprensa e confirma o fim do contrato. "O contrato de representação acabou, e o atleta não demonstrou interesse na renovação. O Welington passa a cuidar da própria carreira de agora em diante", diz a nota enviada à GOAL.

Ainda não há uma definição sobre o futuro da gestão da carreira de Welington. Existem empresários interessados em trabalhar com o lateral esquerdo no mercado da bola, mas até o momento, ele segue sem um representante legal para eventuais negociações.

O lateral esquerdo de 22 anos está na mira de clubes europeus desde a temporada passada. Em 2022, ele recebeu propostas de Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Fiorentina, da Itália, mas o São Paulo recusou ambas. Em fevereiro deste ano, o Besiktas, da Turquia, propôs a compra do atleta, mas não chegou a um acordo com o Tricolor paulista.

Welington se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo recentemente. Ele já voltou a treinar com o restante do elenco comandado por Dorival Júnior e já está à disposição em breve.

Neste ano, o lateral esquerdo disputou dez partidas, todas válidas pelo Paulistão 2023. No período, ele esteve em campo por 844 minutos, com uma assistência.