Vovôs resolvem no Fluminense: Fred e Nenê são os que mais participam de gols

Mais da metade dos tentos anotados pelo time de Roger Machado tem participação direta dos veteranos - decisivos contra o River Plate

O Fluminense vem mostrando, neste seu início de caminhada em 2021, que a mistura entre a juventude oriunda das categorias de base com ídolos já bem mais experientes tem dado certo sob o comando de Roger Machado. Garotos como Kayky, sensação já negociada com o Manchester City, enchem os olhos e nos fazem imaginar o que o futuro pode lhes reservar, mas na épica vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, na Argentina, que garantiu a classificação tricolor às oitavas de final da Libertadores, o protagonismo foi dos “vovôs” do time.

Isso porque os grandes destaques foram Nenê (39 anos), autor do segundo gol sobre os argentinos, e Fred (37 anos), que desta vez deixou de lado o faro artilheiro para ser o garçom da noite, abrindo o caminho dos primeiros gols – o terceiro aconteceu já sem a dupla em campo, com Yago Felipe completando boa jogada de Abel Hernández. Na mesma temporada em que o Fluminense viu Kayky se transformar no atleta mais jovem (17 anos) do clube a balançar as redes na Libertadores, Nenê agora se coloca como o mais velho.

Os números mostram um grande protagonismo para Fred e Nenê neste início de campanha. Os dois são os jogadores do Fluminense que mais decidem com gols até o momento. Dentre os 36 tentos anotados, entre Campeonato Carioca e Libertadores, 20 tiveram participação direta de Fred e Nenê.

O camisa 9 balançou as redes em 10 ocasiões e agora somou para si, contra o River, as suas duas primeiras assistências da temporada. Nenê, por outro lado, é o grande garçom do time até aqui, com seis passes para gols e chegou à sua segunda bola nas redes. Mais da metade dos gols do Fluminense tem a assinatura dos “vovôs” (55,5%).

A idade avançada costuma tirar a energia e velocidade de reação da maior parte dos atletas. Por melhor que você seja, é impossível bater o tempo. Ainda assim, Fred e Nenê ajudaram o Fluminense a construir, dentro do Monumental de Nuñez, uma noite que ficará na eternidade dentro da memória da torcida tricolor.