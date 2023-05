Volta Redonda x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Volta Redonda e Vasco se enfrentam na tarde deste sábado (6), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela sétima rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Depois de cinco vitórias consecutivas no Cariocão sub-20, o Vasco perdeu o aproveitamento de 100% no torneio. Na última rodada empatou sem gols com o Madureira, enquanto o Volta Redonda vem de derrota para o Fluminense por 2 a 0. O Voltaço está em décimo lugar, com seis pontos.

Prováveis escalações

Vasco sub-20: Lecce; Paulinho, Vitão, Roger, Julião; JP, Marlon Santos, Ray; Leandrinho, André e Juan.

Volta Redonda sub-20: Gabriel; Moreno, Carlos Philipe, Patryck Extrato, Kaylan, Igor Simões, Ramon, Vinicinho, Pedrinho, Andrey Jacaré e Souza.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?