Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (1), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira (1), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Buscando se manter na liderança da Série B, com 48 pontos, o Vitória chega embalado com dois triunfos e um empate nos últimos três jogos disputados. Já o Mirassol, no meio da tabela, com 36 pontos, vem de três derrotas e dois empates.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Trindade, João Victor, Wagner Leonardo; Zeca, Thiago Lopes, Eduardo e Felipe Vieira; Matheuzinho, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Manoel; Danielzinho, Yuri Lima, Gabriel, Chico Kim e Negueba; Zé Roberto. Técnico: Mozart Santos.

Desfalques

Vitória

Mateus Gonçalves, Camutanga e Marco Antônio vão cumprir suspensão.

Mirassol

Fernandinho e Reniê seguem fora.

Quando é?