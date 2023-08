Vitória x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (18), no Barradão; veja como acompanhar na TV e na internet

Vitória e Botafogo-SP se enfrentam nesta sexta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na vice-liderança da Série B, com 44 pontos conquistados, o Vitória venceu o Ceará na última rodada, e agora busca emplacar o segundo triunfo consecutivo. Até aqui, foram 14 vitórias, dois empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 63%.

Já o Botafogo-SP, sem vencer há quatro rodadas, com uma derrota e quatro empates, aparece no meio da tabela, com 33 pontos. Para o confronto, o técnico Marcelo Chamusca terá os retornos de Salatiel e Thassio, que cumpriram suspensão no empate sem gols com a Ponte Preta.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Gegê, Matheus Trindade e Matheuzinho; Mateus Gonçalves, Léo Gamalho e Iury Castilho. Técnico: Léo Condé.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Pedro Rodrigues, Ivonei e Luiz Henrique; Jonas Toró e Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Vitória

Giovanni Augusto, machucado, Camutanga, Yan Souto e Dudu, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques. Jhonny Lucas e Wellington, expulsos na vitória sobre o Ceará, também estão fora.

Botafogo-SP

Guilherme Madruga está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

