Vinícius Júnior vai desfalcar o Real Madrid no Campeonato Espanhol contra o Elche?

Brasileiro tem sido destaque da equipe desde a última temporada; no Mundial de Clubes 2022, recebeu prêmio de melhor do torneio

Para esta quarta-feira (15), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai receber o Elche com algumas baixas na equipe. Além do goleiro titular Thibaut Courtois e do lateral-esquerdo Ferland Mendy, lesionados, o técnico Carlo Ancelotti não vai contar com o meia Toni Kroos, que está com uma gastroenterite (infecção estomacal ou intestinal) e do atacante Vinícius Júnior, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O brasileiro Vini Júnior aparece como destaque dos Blancos desde a temporada passada, quando marcou o gol na final da Champions League que deu o título ao Real Madrid sobre o Liverpool, por exemplo. No Mundial de Clubes, inclusive, o atleta recebeu prêmio de melhor jogador do torneio, anotando três tentos e uma assistência em dois jogos disputados.

Getty Images

Para o lugar de Vini Júnior no confronto contra o Elche, o treinador deve optar pelo brasileiro Rodrygo, que formará ataque com Karim Benzema e Fede Valverde. No meio-campo, Ancelotti pode deixar com o trabalho de marcação Camavinga (ou Dani Ceballos) e Tchouaméni, além de Luka Modric mais avançado, já que não terá o habilidoso armador alemão ao lado do croata.

Lunin substituirá Courtois, com uma defesa formada por, possivelmente, Carvajal, Rudiger ou Militão, Alaba e o volante Camavinga, que tem feito a função de lateral-esquerdo na ausência de Mendy, caso o francês não fique no meio-campo. A partida acontece às 17h (de Brasília), em duelo que pode aproximar o Real Madrid do Barcelona, na primeira posição.