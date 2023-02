Por que Vinícius Júnior não concorre a melhor jogador do mundo pela Fifa?

O brasileiro ficou entre os 14 da lista preliminar, mas não chegou ao Top 3 da final

Vinícius Júnior é um dos grandes destaques do futebol neste momento. Depois da Liga dos Campeões, o brasileiro foi fundamental para a conquista do Real Madrid no Mundial de Clubes, além de suas grandes atuações em outras competições com a camisa do clube merengue. E, com isso, muitos podem se perguntar o motivo pelo qual o atacante não está entre os indicados ao prêmio de Melhor Jogador entregue pela Fifa.

E o motivo, na verdade, parece ter mais a ver com quem chegou ao Top 3 do que com o próprio Vini, que vem brilhando com a camisa do Real Madrid seja qual for o jogo. O brasileiro, aliás, esteve na lista preliminar com 14 nomes e acabou ficando de fora apenas da "final".

Na lista final do FIFA The Best estão Lionel Messi, que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, Kylian Mbappé, destaque do PSG e vice-campeão com a França, e Karim Benzema, companheiro de Vini no Real Madrid campeão da Champions League. Ou seja, três grandes jogadores, que fizeram muito pelo futebol em 2022.

Lembrando, além disso, que as indicações dos concorrentes se dão através de um colégio formado por ex-jogadores notáveis escolhidos pela Fifa. Depois, são jogadores e técnicos selecionados que votam para definir a classificação final, com uma participação do voto popular.