Vinícius Júnior é eleito o segundo atleta mais comercializável do mundo do esporte

Lionel Messi, atacante do Inter Miami, que foi eleito o atleta mais comercializável no ano passado, caiu do primeiro lugar para a quarta posição

O atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, foi eleito o segundo atleta mais comercializável do mundo em 2024, integrando um seleto grupo de estrelas globais de maior sucesso. A lista, que coloca Vini Jr. logo atrás da campeã olímpica Simone Biles, foi elaborada pela SportsPro após uma das avaliações mais detalhadas já realizadas sobre a comercialização de atletas.

Vini Jr., o atleta masculino mais bem classificado, superou a lenda do basquete LeBron James, que caiu uma posição em relação ao ranking de 2023.

Caitlin Clark, destaque do basquete feminino, faz sua estreia na lista, ocupando o quarto lugar, em mais um feito notável de um ano brilhante para a jogadora do Indiana Fever. O líder do ranking do ano passado, Lionel Messi, atacante do Inter Miami e da seleção argentina, caiu para a quinta posição.

A lista "50MM" da SportsPro para 2024 conta com 28 atletas homens e 22 mulheres, com uma divisão igualitária de gênero no top 10. O ranking foi desenvolvido em parceria com a consultoria NorthStar Solutions Group, utilizando um sistema de pontuação que avalia a força da marca – a presença global e a afinidade com patrocinadores; o mercado potencial – o alcance e engajamento da base de fãs; e a economia – o impacto do atleta em termos de pessoas, lucro e planeta, destacando sua responsabilidade social.

Essa posição de destaque para Vini Jr, que tem contratos com marcas como Nike, Pepsi e PlayStation, surge dias após ele ter sido nomeado o jogador mais valioso do futebol mundial pelo Transfermarkt.

Para ver a lista completa dos 50 Atletas Mais Comercializáveis do Mundo em 2024, visite 50mm.sportspromedia.com.