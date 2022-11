Vila Nova x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final da Copa Verde

Decisão será disputada neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Depois de empatarem sem gols, Vila Nova e Paysandu se enfrentam neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada, pelo jogo de volta da final da Copa Verde. Quem vencer levanta o troféu, enquanto nova igualdade leva a disputa para os pênaltis. O torcedor pode acompanhar a decisão ao vivo no DAZN, no streaming.

Bicampeão da Copa Verde, o Paysandu volta a campo sem desanimar após o empate em casa no primeiro jogo. De acordo com o meia João Viera, o Serra Dourada é um ânimo extra para a equipe.

"Motiva muito. O estádio por si só já diz a história que tem. Por ser o jogo que é, de grandes equipes tradicionais do futebol brasileiro e se tratando de uma final. É o combo completo. A final no Serra Dourada, contra uma baita de uma equipe. Seria maravilhoso se nós conseguíssemos a vitória e nos consagrar campeões lá dentro", afirmou.

Nas oitavas de final, o Papão venceu por 3 a 0, enquanto nas quartas bateu o Tocantinópolis por 2 a 0, e na semi deixou para trás o São Raimundo por 5 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Vila Nova prega cautela. Decidindo a final em casa, o técnico Allan Aal afirmou que o duelo está "em aberto".

"Está tudo em aberto. Obviamente, se tivéssemos saído com um resultado positivo estaria melhor encaminhado. Mas nada definido. A avaliação final nós só vamos ter depois. Vamos ter uma recuperação maior dos atletas. Esperamos ter uma condição física melhor", afirmou.

Na campanha, o Vila Nova venceu o Operário VG por 2 a 1 nas oitavas, na sequência empatou sem gols, mas venceu o Real Noroeste por 3 a 2 nos pênaltis, e o Brasiliense por 3 a 2 no agregado, nas quartas e semis, respectivamente.

Prováveis escalações

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga; Ralf e Sousa; Wagner, Diogo Tavares e Kaio Nunes; Neto Pessoa.

Escalação do provável PAYSANDU: Thiago Coelho; Diogo, Genílson, Naylhor e Patrick Brey; Mikael; Robinho, João Vieira, José Aldo e Marlon; Danrlei.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Leandro Silva, expulso no primeiro jogo, é desfalque.

Quando é?

• Data: sábado, 19 de novembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Serra Dourada – Goiânia, GO

• Arbitragem: PAULO HENRIQUE SCHLEICH (árbitro), MARCOS DOS SANTOS e MARCELO GRANDO (assistentes), RENAN NOVAES (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)