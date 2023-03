Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pelo jogo de ida das quartas do torneio; veja como acompanhar na internet

Vila Nova e Cuiabá se enfrentam na noite desta quarta-feira (15), no OBA, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. A volta está marcada para o próximo dia 22, na Arena Pantanal. A partida terá transmissão ao vivo nos canais dos dois clubes no YouTube, na internet.

Bicampeão da Copa Verde (2015 e 2019), o Cuiabá eliminou o Ceilândia por 3 a 0 na rodada de estreia, enquanto o Vila Nova deixou para trás o Luverdense nos pênaltis por 4 a 3, após o empate sem gols. Quem avançar terá pela frente o vencedor do duelo entre Goiás e Brasiliense.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova registra quatro vitórias, contra apenas uma do Cuiabá, além de três empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Copa Verde 2020, o Vila Nova venceu por 4 a 0 no placar agregado.

Prováveis escalações

Vila Nova: Vanderlei; Diego Renan, Doma, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, João Lucas e Marlone; Vinícius Leite, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Cuiabá: João Carlos; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Marllon; Ronald, Vinícius Boff, Fernando Sobral e Rodriguinho; Gabryel Freitas, Deyverson, Wellington Silva. Técnico: Ivo Vieira.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?