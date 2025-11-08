Vila Nova x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

O Vila Nova recebe o Avaí na noite deste sábado (08), a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiania, pela 36ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo de exclusiva do Disney+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O Vila Nova chega para a reta final da Série B com a missão de se manter estável na metade de cima da tabela. Com 45 pontos conquistados em 35 jogos, o time goiano faz uma campanha equilibrada, com 11 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Jogar no OBA é um trunfo importante — é onde o Vila costuma pontuar melhor e impõe mais dificuldade aos adversários. A meta é simples: encerrar a sequência de dois empates nos ultimos jogos e transformar o mando de campo em resultado.

Do outro lado, o Avaí chega mais confortável e ainda alimenta o sonho de encerrar a competição perto do G-4. Com 51 pontos e ocupando a 9ª colocação, o Leão da Ilha vem de vitória sobre o Athletic-MG por 2 a 1 e mostra um bom momento ofensivo. A equipe de Vinícius Bergatin tem mostrado consistência nas últimas rodadas e busca repetir o padrão de jogo mesmo longe da Ressacada, apostando em um meio técnico e em boas opções de ataque. Ainda que o acesso seja improvável, o Avaí tenta aproveitar a reta final para consolidar a boa campanha e seguir com aspirações para 2026.

Prováveis escalações

Vila Nova: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton (Maia) e Higor (Thalys); João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho (Vinícius Paiva), Gabriel Poveda e André Luís. Técnico: Umberto Louzer

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; João Vitor, JP, Marquinhos Gabriel, Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinicius Bergantim

Desfalques

Vila Nova

Andrey, Del Piage, Igor Bohn, Adriel, Gabriel Dias e Quaresma são baixas.

Avaí

Willian Formiga (suspenso). Júnior Todinho é duvida.

Quando é?