Vila Nova x Atlético-GO ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste domingo (21), no OBA; veja como acompanhar na internet

Vila Nova e Atlético-GO se enfrentam na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no OBA, pelo encerramento da quarta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na liderança do Goiano, com nove pontos, o Atlético-GO busca manter o aproveitamento de 100% no torneio, enquanto o Vila Nova, com cinco pontos, briga pelo G-4. Até o momento, soma uma vitória e dois empates.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma 24 vitórias, contra 12 do Vila Nova, além de 19 empates. No último encontro, válido pela semifinal do Goiano 2022, as equipes empataram por 2 a 2 no jogo da volta, mas o Dragão avançou à final depois do triunfo no primeiro duelo por 3 a 2.

Prováveis escalações

Escalação do provável Vila Nova: Vanderlei; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Hyuri. Técnico: Claudinei Oliveira.

Escalação do provável Atlético-GO: Ronaldo; Luan Sales, Michel, Lucas Gazal, Jefferson, Thiago Medeiros, Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Daniel, Moraes. Técnico: Eduardo Souza.

Desfalques

Vila Nova

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?