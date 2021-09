Vice-presidente do Suriname joga profissionalmente aos... 60 anos!

Ronnie Brunswijk foi líder rebelde e é mais velho do que a própria Concacaf; apesar da derrota na partida em que disputou, teve boa atuação

Na última terça-feira (21), o mundo presenciou uma bela atitude: o vice-presidente do Suriname, Ronnie Brunswijk, atuou como capitão do Inter Moengotapoe, do qual é dono. Mas não apenas isso, pois o principal dessa história é que Brunswijk, na verdade, tem 60 anos, e jogou durante 54 minutos de jogo.

A partida disputada pelo Inter era válida pelas oitavas de final da Liga Concacaf, em jogo contra o Olimpia, de Honduras. Apesar da ajuda e de boa participação do vice-presidente surinamita, o Inter acabou derrotado por 6 a 0. Ao todo, foram 14 passes corretos e apenas três errados, além de carregar a faixa de capitão.

Vale destacar outro fato: Ronnie Brunswijk é mais velho do que a própria Concacaf! O dono do Inter nasceu em março de 1961, e a competição só veio a ser fundada em setembro do mesmo ano.

Em 1986, o atual vice-presidente do Suriname era um líder rebelde, conhecido pela população como "Robin Hood", segundo o jornal New York Times.