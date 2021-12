Venda de Cristiano Ronaldo ao Manchester United entra na mira da Justiça italiana

A venda do atacante Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United, que aconteceu no dia 27 de agosto, está sendo investigada pelo Ministério Público de Turim, na Itália. Isto porque, o clube está sob uma investigação sobre alegadas contas falsas e supostas irregularidades no balanço fiscal para equilibrar as contas do clube.

O clube recebeu uma ordem de busca e apreensão de documentos contábeis. Além de algumas figuras importantes serem investigadas no caso, incluindo o presidente Andrea Agnelli e o vice-presidente, Pavel Nedved.

Sobre a venda de Cristiano Ronaldo, a promotoria apura fraudes fiscais cometidas pelo clube. As autoridades italianas interceptaram uma chamada telefônicas, que flagrou um dirigente citando um "documento famoso" que não deveria existir. Além disso, teria sido citada os valores da venda do jogador.

Um comunicado divulgado pela Juve diz: “O clube anuncia que recebeu a notificação de uma nova ordem de busca e apreensão relativa às investigações em andamento, pelo Ministério Público no Tribunal de Torino, contra o clube e alguns de seus atuais (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato e Cesare Gabasio) e anteriores representantes.”

"Nenhuma nova alegação foi feita após o anúncio de que uma investigação seria aberta, mas a Juve confirmou que o processo agora inclui “vendas permanentes no balanço patrimonial em 30 de junho de 2021, relativas aos valores econômicos da venda de Cristiano Ronaldo.”

"Conforme já divulgado, o clube está cooperando com os investigadores e confia em esclarecer qualquer aspecto de seu interesse, pois acredita ter agido em conformidade com as leis e regulamentos que regem a preparação de relatórios financeiros, de acordo com os princípios contábeis e em linha com a prática internacional da indústria do futebol e as condições de mercado.”

A Juve vendeu Cristiano Ronaldo por 14 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões de reais) para o Manchester United em agosto, recebendo ainda pouco mais de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49 milhões de reais) em bônus.

O acerto dessa negociação já foi questionado na Itália. Isto porque, foi revelado que a Juve registrou uma perda de capital de 14 milhões de euros com o retorno de Ronaldo à Inglaterra.

O time está, no entanto, cooperando totalmente com a investigação e continuam confiantes de que não fizeram nada de errado. Muitos dirigentes do clube já foram chamados para a investigação, incluindo Maurizio Arrivabene e Giovanni Manna, diretor da equipe sub-23 da Juventus.

Ainda assim, é possível que o atacante e o agente do jogador, Jorge Mendes, em breve sejam chamados para depor no caso, já que a venda do jogador passou a ser investigada.

Vale lembrar que o clube já vinha sendo investigado sobre a troca de Pjanic e Arthur feita com o Barcelona, além das compras de Matheus Pereira e Alejandro Marqués.