Vem, 2020! Torcida do Inter “pede” para ano acabar após derrota para o Ceará

Já sonhando com Eduardo Coudet (e ironizando o trabalho que o argentino pode ter) torcida do Colorado teve mais uma decepção nesta quinta-feira (07)

O perdeu por 2 a 0 para o Ceará, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão e realizado no Castelão.

O resultado foi excelente para o , que chega a 36 pontos e conseguiu se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento (com 36 pontos, é o 13º). Já o , que veio de derrota para o , segue com 46 pontos e hoje ocupa a oitava posição.

Em meio à derrota, torcedores da equipe gaúcha, revoltados, já começaram a torcer para a temporada acabar. O motivo? O Internacional estaria muito perto de chegar a um acordo com o argentino Eduardo Coudet, técnico do .

Zé Ricardo, atual técnico do Inter, venceu apenas um jogo em cinco rodadas depois de ter assumido o comando do time no lugar de Odair Hellmann. Confira, abaixo, a reação da torcida colorada.

TERMINA NA ARENA CASTELÃO! do Ceará, que respira na tabela do #BrasileirãoNoEI! Já o Colorado se complica na busca pela vaga na Libertadores 2020. pic.twitter.com/3B3pvDFNPY — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) November 8, 2019

eu sinto é pena do coudet que vai ter que recuperar esse time — Victória Dorneles (@vf_dorneles) November 8, 2019

Coudet deve ter achado que vai assumir a . Porque não é possível que aceitou essa porcaria... — Inter da Zoeira (@InterDaZoeira) November 8, 2019