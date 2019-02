Vasco x Flu: Quem venceu mais? Qual foi a última decisão? Tudo sobre o clássico

Equipes decidem a Taça Guanabara neste domingo (17), no Maracanã

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (17), às 17h (de Brasília), no Maracanã, em jogo único válido pela final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Repleto de histórias, curiosidades e polêmicas, o clássico deste domingo será o de número 366. Confira tudo sobre o duelo!

A HISTÓRIA DO CLÁSSICO



Foto: Nelson Perez / Fluminense

O clássico entre Vasco e Fluminense completará 96 anos de sua primeira partida. O duelo aconteceu no dia 11 de março de 1923, em São Cristóvão, num amistoso entre as equipes, com vitória da equipe cruzmaltina por 3 a 2.

A primeira partida no Estádio de Laranjeiras foi em 20 de maio de 1923 e terminou novamente com a vitória do Vasco por 1 a 0, partida válida pelo Campeonato Carioca.

No entanto, depois de duas derrotas, a primeira vitória tricolor aconteceu no returno do Carioca de 1925, por 5 a 1, também no Estádio de Laranjeiras.



Por outro lado, a primeira partida disputada em São Januário foi realizada em 3 de julho de 1927. O duelo terminou empatado em 2 a 2.



QUEM MAIS VENCEU

Conhecido como " Clássico dos Gigantes", os clubes acumulam 365 jogos disputados entre si, com 145 vitórias vascaínas, 116 tricolores, além de 104 empates. No último encontro, pela quinta rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, a equipe comandada por Alberto Valentim venceu por 1 a 0, com gol de Pikachu.



Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

Foto:

Vale destacar ainda que o Vasco não perde para o Flu desde 22 de abril de 2017, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Campeonato Estadual.

Confira as estatísticas do confronto:

365 jogos

145 vitórias do Vasco

104 empates

116 vitórias do Fluminense

542 gols do Vasco

497 gols do Fluminense

Maior goleada do Vasco sobre o Fluminense:

09/11/1930 – Vasco 6×0 Fluminense

Maior goleada do Fluminense sobre o Vasco:

11/05/1941 – Fluminense 6×2 Vasco

O ÚLTIMO TÍTULO



Foto: Carlos Gregório / Vasco

A última final disputada entre as equipes foi justamente a Taça Guanabara,e m 2016. E mais uma vez, o Vasco levou a melhor. De forma invicta, bateu o tricolor por 1 a 0, com gol de Riascos, em Manaus.

COMO CHEGAM

Ao contrário do que ocorreu na semifinal, não há vantagem na final da Taça Guanabara. Em caso de empate, a taça será definida nos pênaltis.

Enquanto o Vasco, que passou pelo Resende na semifinal, segue com 100% de aproveitamento e com a melhor defesa na competição, o Flu chega com o melhor ataque e a moral em alta após passar pelo Flamengo na semfinal.

Atual campeão pelo Botafogo, justamente em cima do Vasco, Valentim sabe da importância de se conquistar o Carioca e como isso influencia positivamente no restante da temporada.



Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

"Carioca é um campeonato muito legal. São quatro forças e isso é único no país. Quando cheguei ano passado (no Botafogo) já falei no primeiro dia. Esse é o discurso hoje no Vasco. Você tem essa oportunidade agora de ganhar uma Taça Guanabara. Isso é muito importante para consolidar um grupo e é muito importante para o treinador. Vou com força máxima.", avisou o treinador.



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Com a mesma linha de pensamento, Fernando Diniz considera o aspecto simbólico e um fator importante para o clube e para a torcida.

"A Taça Guanabara perdeu glamour pelo formato do campeonato, pois ela já não te garante nada, não dá vaga automática na final. O que o Carioca ainda tem é o charme de ter um nome para a taça do primeiro turno, o que não acontece em nenhum lugar do Brasil. Ela também ainda tem um valor simbólico muito grande. Não dá garantia de vaga na final, mas simbolicamente é uma decisão para o torcedor. Por isso o jogo de hoje teve carga emocional grande. Para o torcedor essas conquistas continuam sendo muito importantes", apontou.

Veja informações da partida!