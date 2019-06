Vasco vence a primeira com Luxemburgo, quebra jejum e tenta se recuperar no Brasileirão

Internacional é a primeira vítima do Cruzmaltino no Campeonato Brasileiro. Equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo aplicou 2 a 1 no São Januário

O quebrou um jejum ao vencer o , por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (7), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time não sabia o que era um triunfo desde 24 de abril de 2019.

Andrey e Tiago Reis balançaram as redes ainda no primeiro tempo do jogo ocorrido no São Januário. Emerson fez para o Internacional na etapa final.

A última vitória vascaína foi diante do Santos, pela volta da quarta fase da Copa do . Na ocasião, o clube carioca bateu o por 2 a 1, mas não foi o suficiente para avançar às oitavas de final do torneio.



(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Desde então, a equipe disputou sete partidas, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro 2019, com quatro derrotas ( -PR, , Santos e ) e três empates ( , Avaí e ). O desembpenho crítico deixou a equipe na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos.

Vanderlei Luxemburgo foi acionado para a vaga de Alberto Valentim, demitido pela sequência se resultados ruins. O experiente técnico passou a treinar a equipe em 19 de maio, no empate em 1 a 1 contra o Avaí. Sob o seu comando, foram dois resultados iguais - o time ficou no 1 a 1 também com o Fortaleza - e uma derrota, para o Botafogo, por 1 a 0.

O jogo desta sexta-feira é o primeiro com triunfo do técnico desde a sua chegada a São Januário. A vitória mexe também com a posição do time na classificação. Hoje, o Vasco ocupa a 17ª posição, com seis pontos. Os cariocas ultrapassam , e Avaí. No entanto, pode ser ultrapassado por todos eles no fim de semana, uma vez que já entrou em campo pela oitava rodada.