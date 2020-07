Vasco TV vai passar Vasco x Madureira pelo Carioca?

Partida do Cruz-Maltino acontece às 20h (de Brasília) e não terá transmissão na TV

E temos mais novidades sobre o incerto : o anunciou que irá transmitir seu duelo diante do , que acontece nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no São Januário.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mesmo após recomendação da FFERJ, que afirmou que os clubes não devem, até como mandantes, transmitir seus jogos, o Cruz-Maltino descartou "jogar no escuro" e irá passar o confronto na Vasco TV, canal de YouTube do clube.

Mais times

O pré-jogo, inclusive, já está acontecendo. Você, torcedor vascaíno, pode clicar aqui para ser direcionado à transmissão de Vasco x Madureira.

Apesar do pedido da FFERJ, o Vasco vai transmitir o jogo contra o Madureira na Vasco TV. Transmissão, inclusive, já está acontecendo. A bola rola às 20h (de Brasília): https://t.co/hwRYa4o4yX — Lucas Pedrosa (@pedrosa) July 2, 2020

Depois da decisão da Globo de cancelar seu contrato com a FERJ, anunciada nesta manhã de quinta-feira (2), o Cruz-Maltino teve poucas horas para preparar sua transmissão: ao contrário do Fluminense, cuja partida diante do Macaé só está passando nas rádios, a equipe comandada por Ramon Menezes poderá ser vista na internet.

Assim como aconteceu na FlaTV, durante a transmissão, o Vasco está recebendo doações. O torcedor pode doar certa quantia para ter sua mensagem destacada no ao vivo do YouTube.

O duelo diante do Madureira é importantíssimo para o clube: com a vitória, o Cruz-Maltino pode, no caso de derrota do Volta Redonda diante do Resende, se classificar para as semifinais da Taça Rio. Se o Voltaço empatar, o Vasco precisa ganhar por mais de três gols de diferença.

Caso se classifique, a equipe enfrentará o nas semifinais, com mando de campo do . Tal partida, então, será transmitida pela FlaTV.