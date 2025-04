Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (23), em São Januário; veja tudo o que você precisa saber

Vasco e São Paulo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (23), às 18h (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Vasco não teve o início de campeonato que esprava. Após seis rodadas, soma apenas sete pontos na tabela, credenciado ao 13° lugar. Ademais, vem de duas derrotas seguidas — contra Bahia, por 5 a 1, e Athletico-PR, por 1 a 0.

O São Paulo, por sua vez, também não vive lá um grande momento. A equipe paulista conquistou uma importante vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, em clássico estadual, mas não manteve a sequência, ficando em um 0 a 0 com o Botafogo no meio da última semana. O Tricolor é o 9° colocado, com nove pontos.

Escalações

Vasco sub-20: Phillipe Gabriel, Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo, Alex Haren, Ramon Rique, Euder, Zucarello, Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

São Paulo sub-20: João Pedro, Maik, Igão, Andrade, Felipe, Ferreira, Djhordney, Ferreira, Lucca, Henrique e Paulinho. Técnico: Allan Barcellos.

Desfalques

Vasco sub-20

Sem desfalques confirmados.

São Paulo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Quando é?