Vasco x Resende ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (17), pelo jogo de volta das quartas do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Resende se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 15h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Carioca sub-20. Como venceu a ida por 3 a 0, o Cruz-Maltino avança à semifinal até se perder por três gols de diferença. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Invicto no Cariocão sub-20 com nove vitórias e três empates, o Vasco se classificou às quartas de final após ter encerrado a primeira fase na liderança do estadual com 27 pontos, enquanto o Resende terminou em oitavo, com 14 pontos. Até aqui, soma três vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Vasco sub-20: Pablo; Paulinho, Victão, Roger, Julião; Marlon Santos, Paixão, Lucas Eduardo, Juan, Ray e Leandrinho. Técnico: William Batista.

Resende sub-20: Gustavo; Vitor Novais, Luiz Filipe, Marcos André, Nicolas Mohr, Lukas, Cauã Marangoni, Rafael Almada, PH, Gabriel Feth e Nycolas. Técnico: Cayo Victor.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Resende

Não há desfalques confirmados.

Quando é?