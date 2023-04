Vasco x Madureira ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Madureira se enfrentam na manhã deste sábado (29), às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, na cidade de Nova Iguaçu, pela sexta rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Líder do Cariocão sub-20 com 15 pontos conquistados, o Vasco busca manter sua invencibilidade no torneio, com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, o Madureira acumula sete pontos, obtendo duas vitórias, um empate e duas derrotas

Prováveis escalações

Vasco sub-20: Lecce; Paulinho, Vitão, Roger, Julião; Lucas Eduardo, Marlon Santos, Ray, Leandrinho; Paixão e Juan. Técnico: William Batista.

Madureira sub-20: Gabriel Morais; Cauã Coutinho, Jean Vianna, Kaique, Gustavo Odilon, Yan Tanque, Henrique, Wellison, Wagner, Felippe, Victor Lucas. Técnico: Josicler.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Madureira

Não há desfalques confirmados.

Quando é?