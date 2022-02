Vasco faz consulta para contratar artilheiro do Mineiro para a Série B

O Vasco tem um alvo definido para a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante João Diogo, atualmente na Caldense, está na mira do clube para o início da competição nacional, conforme apurado pela GOAL.

O bom momento do atacante de 23 anos — ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro com cinco gols, mais que Edu (Cruzeiro) e Hulk (Atlético-MG), que fizeram quatro cada — é o que despertou o interesse dos cariocas no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

João Diogo tem contrato com a Caldense até o fim do Campeonato Mineiro. O atleta despertou interesse de outros clubes do futebol nacional, mas os nomes não são revelados.

Revelado pelas divisões de base do Cruzeiro, João Diogo tem passagens por Figueirense, Karpaty, da Ucrânia, CRB, Remo, URT e Manaus FC.

Autor de cinco gols no Mineiro, um deles contra o Cruzeiro, João Diogo esteve em campo em sete oportunidades. No período, ainda deu uma assistência.