Vasco empata de novo e se aproxima de marca do ano do rebaixamento

Equipe chega a sexta rodada sem vitória; pior marca da história do clube foi em 2015, quando a primeira vitória chegou só na nona rodada

Pela segunda rodada seguida o deixou uma vitória escapar nos minutos finais. Neste domingo (26) o time vencia o por 1 a 0 fora de casa, mas sofreu o empate aos 44 minutos do segundo tempo.

Na rodada anterior o Vasco vencia o Avaí por 1 a 0 e tomou o gol de empate aos 50 minutos da etapa final.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Após seis rodadas, a equipe de São Januário ainda não venceu na competição.

Este já é o segundo pior começo de campanha do Vasco neste século, perdendo apenas para 2015, quando o clube foi ganhar sua primeira partida apenas na nona partida.

Na ocasião o Vasco acabou o ano rebaixado para a .

Mais artigos abaixo

O Vasco encerra a rodada na lanterna do Brasileirão com apenas três pontos. O time tem o segundo pior ataque com cinco gols marcados e a pior defesa com 12 gols sofridos.

Após a partida deste domingo o técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu que o objetivo do time para esta temporada é "manter-se na primeira divisão para no ano que vem trazer jogadores e ter condições para brigar".