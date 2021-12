Vasco e Sport sonham com Diego Souza para 2022

Após ter a confirmação de que não teria o contrato renovado no Grêmio, Diego Souza já começou a movimentar o mercado. O atacante de 36 anos desperta o interesse de Vasco e Sport.

Segundo soube a Goal, os dois clubes entendem que Diego Souza ainda pode fazer a diferença, tanto dentro, quanto fora de campo. É um nome de peso para quem tenta voltar a disputar a Série A. Além disso, tem história nos dois clubes.

A questão financeira pode ser um problema para as duas equipes. No Vasco, no entanto, há o entendimento de que algumas saídas abriram espaço na folha salarial, principalmente a de Germán Cano, e que é necessário uma reposição à altura.

No Sport, o tema também causa preocupação, mas o time pernambucano não descarta buscar ajuda de patrocinadores para tentar a contratação do atacante.

Mesmo com o rebaixamento do Grêmio, Diego Souza fez boa temporada individualmente. O jogador terminou o ano como artilheiro da equipe anotando 24 gols e apresentou boa forma física.