Vasco e Grêmio: campanha de 2019 é pior em relação às do rebaixamentos

Após cinco rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, estes dois gigantes têm motivos para se preocupar

e somam seis títulos de campeonatos brasileiros. Por isso, surpreende quando olhamos para a tabela do Brasileirão 2019 após cinco rodadas e vemos tanto o quanto o Tricolor ocupando as duas últimas posições: os cariocas na lanterna e os gaúchos logo acima, ambos com 2 pontos conquistados e nenhuma vitória até aqui.

Neste domingo (19), o Vasco estava perto de seu primeiro triunfo justamente na estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas nos minutos finais Daniel Amorim fez jus ao esforço do Avaí e selou o 1 a 1 em São Januário. Fora de casa, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Ceará (Ricardinho e Michal – contra – fizeram para o , enquanto Cebolinha descontou para os visitantes).

Mesmo que o Grêmio esteja na disputa da Libertadores da América, o retrospecto é preocupante para a equipe treinada por Renato Gaúcho. Ainda mais quando olhamos para trás e comparamos ao momento mais obscuro da história gremista: a temporada 2004, que terminou com rebaixamento para o clube. Após os cinco primeiros compromissos, o Tricolor havia somado 6 pontos (1V, 3E, 1D) e tinha saldo de gols zerado (Hoje é -3).

No caso do Vasco, a situação consegue ser ainda pior. A atual campanha é consideravelmente pior em relação ao visto nos três rebaixamentos do clube à . Em 2008, o Gigante da Colina tinha 7 pontos (2V, 1 E, 2D) e +1 de saldo. Em 2013, a mesma pontuação com o mesmo retrospecto e saldo de -3 e no ano de 2015 eram 3 pontos (3 E, 2 D) somados e -6 de saldo.

"Eu não estou nem um pouquinho preocupado", disse Renato após a derrota.

Seria bom começar a ficar.