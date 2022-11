Vasco faz consulta por goleiro Rafael, mas Atlético-MG descarta saída

Jogador de 33 anos tem contrato até dezembro de 2025 na Cidade do Galo. Mineiros o veem como bom reserva de Everson no atual elenco

O Vasco fez uma consulta pelo goleiro Rafael, do Atlético-MG. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem. Os mineiros, contudo, não pretendem se desfazer do jogador de 33 anos, como soube a GOAL.

Com aporte da 777 Partners para a próxima temporada, os cariocas foram atrás do atleta, que hoje é reserva do elenco comandado por Cuca. A ideia era saber o valor necessário para tirá-lo da Cidade do Galo no mercado da bola.

A procura foi repassada ao Atlético-MG. A diretoria, porém, descartou liberá-lo na próxima janela de transferências. Ele é visto como um nome importante para o futuro do clube.

Rafael renovou contrato recentemente com os mineiros. Em março passado, ele firmou vínculo até dezembro de 2025. Sempre houve respaldo da diretoria e do departamento de futebol no trabalho do atleta.

Mesmo com todo o respaldo no trabalho, ele fez apenas nove partidas na atual temporada, somando 810 minutos em campo. No período, sofreu três gols. O Galo obteve seis vitórias, dois empates e uma derrota com o jogador em campo.

O goleiro Rafael tem salário anual de R$ 2.234.856,00, conforme apurado pela reportagem, e está longe de figurar entre as principais remunerações do atual plantel atleticano.