Vasco x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Vasco e Botafogo se enfrentam na tarde deste sábado (13), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pela oitava rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Na liderança do Cariocão sub-20, com 19 pontos, o Vasco busca manter a invencibilidade no torneio. Até aqui, foram seis vitórias e um empate, enquanto o Botafogo, com um jogo a menos, soma nove pontos (três vitórias e três derrotas).

Em 40 jogos disputados entre as equipes, foram 13 vitórias para cada lado, além de 14 empates. No último encontro válido pela semifinal do Campeonato Carioca sub-20 2022, o Vasco venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Vasco sub-20: Pablo (Lecce); Paulinho, Lyncon, Roger, Julião; Lucas Eduardo, Paixão, Marlon Santos; Juan, Ray e Leandrinho. Técnico: William Batista.

Botafogo sub-20: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim, Ramon, Kauê, Bernardo Valim, Rhuan Lucas, Rafael Lobato, Antônio Villa, Lucas Vargas. Técnico: Thiago de Camillis.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?