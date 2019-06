VAR precisa escolher entre 2 pênaltis em Portugal x Suíça

O lance inesperado - mas que promete ser mais comum do que imaginamos - aconteceu na semifinal da UEFA Nations League

O VAR chegou ao futebol com a intenção de evitar injustiças, e dá ao árbitro uma segunda chance para tomar uma decisão e, quem sabe, reparar um eventual erro. Mas é indiscutível que mudou a dinâmica do esporte mais popular do mundo, e isso voltou a ficar evidente no duelo entra e .

No segundo tempo da partida, válida pela semifinal da UEFA , o meia Steven Zuber, da Suíça, caiu dentro da área portuguesa após disputa com o lateral Nelson Semedo. A jogada continuou e, segundos depois, o luso Bernardo Silva foi quem caiu na área adversária e o juiz Felix Brych assinalou a penalidade máxima.

O problema é que, ao mesmo tempo, os árbitros auxiliares de vídeo o chamaram e o árbitro optou por dar primeiro o pênalti aos suíços – cancelando, desta forma, o que ele havia acabado de apitar para os donos da casa. O zagueiro Ricardo Rodríguez bateu e empatou o duelo em 1 a 1.

Uma nova (e caótica) realidade no futebol.