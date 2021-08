Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro: números, títulos e recordes do técnico no clube

O treinador chega para sua terceira passagem no clube, desta vez para salvar o time de possível rebaixamento para a Série C

Aos 69 anos, Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. O time anunciou a volta do técnico para sua terceira passagem no clube: de 2002 a 2004, e 2015. Campeão por onde passou, Vanderlei chega com a missão de salvar o time de um possível rebaixamento para terceira divisão nacional.

Luxemburgo estava sem clube desde que deixou o Palmeiras ainda em 2020. O técnico campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e Campeonato Mineiro com o cabuloso, chega para dar experiência nessa campanha do time na segunda divisão.

Confira abaixo os números Vanderlei Luxemburgo como treinador da Raposa.

Passagens do treinador no clube

(Foto: Gualter Naves/Light Press/Cruzeiro)

Vanderlei Luxemburgo chega para a terceira passagem como técnico da Raposa. Na primeira ele participou da campanha que terminou na tríplice coroa, que durou de 2002 a 2004. Na segunda passagem, em 2015, ele chegou para substituir o então treinador, Marcelo Oliveira, que tinha conquistado o bicampeonato brasileiro com o clube, porém, a passagem de Vanderlei durou de apenas três meses.

Vai ter POJETO! Luxemburgo volta ao Cruzeiro 🚨 https://t.co/5ULmvdqT51 — Goal Brasil (@GoalBR) August 3, 2021

O técnico soma nas duas passagens 126 partidas (sendo o 13° treinador com mais partidas pelo time), 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas, marcando um total de 260 gols e sofrendo 135. O comandante também soma 65,34% de aproveitamento pelo cabuloso.

Os títulos de Vanderlei como técnico do Cruzeiro

(Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Em 2003, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo conquistou a tríplice coroa nacional ao levantar os títulos: do Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Aquela equipe só tinha perdido oito jogos na temporada, com um aproveitamento de 77,16%.

Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro derrotou o URT na final pelo placar de 4 a 0. Já na Copa do Brasil, a Raposa foi campeã pelo placar agregado de 5 a 2 contra o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro, o time terminou na ponta da tabela com 100 pontos conquistados em 46 jogos. Luxemburgo foi o grande resposável pelas campanhas que culminaram nos três títulos do técnico no clube

Os artilheiros do Cruzeiro com Vanderlei

(Foto: Getty Images)

A segunda passagem do treinador durou poucos meses no clube, no entanto, um dos grandes destaques na primeira etapa dele foram os atacantes: Deivid (28), Aristizábal (28) e Mota (25). Todos os jogadores marcaram nas principais competições que terminando com a tríplice coroa.