"Van Dijk merece a Bola de Ouro", diz Ronald Koeman

Treinador holandês cita até Lionel Messi para explicar por que crê que o zagueiro do Liverpool é merecedor do prêmio da revista France Football

Virgil van Dijk merece superar Lionel Messi e conquistar a gloriosa Bola de Ouro, da revista France Football, de acordo com o técnico holandês Ronald Koeman.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O zagueiro conduziu o à glória na Liga dos Campeões da UEFA, fazendo contribuições importantes em ambas as extremidades do campo em uma corrida que culminou na vitória por 2 x 0 sobre o , em Madri, pela finalíssima.

E Koeman acredita que o ex-jogador do e do deve ser reconhecido por seu papel inspirador quando os maiores prêmios individuais do futebol forem distribuídos. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram os prêmios dos jogadores na última década, mas Luka Modric interrompeu o duopólio quando os seus esforços pela na do ano passado foram reconhecidos em dezembro.

Koeman diz que Van Dijk seria um digno sucessor como titular da Bola de Ouro, mesmo que não o classifique como o melhor jogador do mundo.



(Foto: PROSHOTS)

"Ele merece ganhar a Bola de Ouro", disse Koeman nesta segunda-feira (3). "Geralmente é dado aos jogadores que fazem ou criam lances de gols decisivos, mas se há um momento para dar a um defensor, é agora".

Koeman estava falando em uma sessão de perguntas e respostas no YouTube, organizada pela Federação Holandesa de Futebol.

"Na minha opinião, Messi é o melhor jogador", disse Koeman, "Mas também acho que você deve ganhar grandes troféus com seu time para ser um competidor".

Van Dijk minimizou suas chances de conseguir o prêmio após o jogo do Tottenham, dizendo que Messi "merece enquanto ele jogar".

Messi pode apontar para ganhar outro título da com o , ​​mas os catalães foram derrotados na final da Copa del Rey pelo Valência e perderam por 4-0 em Anfield na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, desperdiçando o seu 3-0 de vantagem obtido no Camp Nou.

Koeman adoraria colocar Van Dijk e o compatriota do Liverpool, Georginio Wijnaldum, na semifinal da Liga das Nações da UEFA, na quinta-feira (6), contra a .

As celebrações pós-Madri do Liverpool aconteceram no domingo (2), deixando seus jogadores livres para se dispersarem para o serviço internacional.

Mais artigos abaixo

Os jogadores dos Reds podem alinhar na oposição esta semana, com nomes como Trent Alexander-Arnold e Jordan Henderson entre os ingleses.

Antes da partida em , Koeman disse sobre Van Dijk e Wijnaldum: "Na terça-feira (4), vamos tomar uma xícara de café e vamos conversar sobre isso. Mas se depender de mim, eles vão jogar. Isso é óbvio".