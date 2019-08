Van de Beek admite interesse do Real Madrid e chance de ser "plano B" para Pogba

Jogador da seleção holandesa foi revelado nas divisões de base do Ajax e pode deixar o clube em breve. Santiago Bernabéu é o provável destino

Donny van de Beek, meio-campista do , confirmou que o mostrou interesse em sua contratação e insiste que não se preocupa em ser taxado como o "plano B" para Paul Pogba.

O jogador de 22 anos pode seguir os passos de Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong, que deixaram o Ajax para defender clubes maiores na Europa. O primeiro foi para a e o segundo está no .

O Real Madrid está entre os gigantes da Europa que têm interesse no meio-campista. Os Blancos tentam reconstruir o plantel a pedido de Zinedine Zidane.

De acordo com o jornal Marca, da , o holandês já acertou os termos com o clube espanhol. Quando perguntado sobre a especulação, Van de Beek apareceu para confirmar o interesse do Real Madrid.

"Com certeza, eu ouço as coisas desta forma e é sempre bom escutar as coisas sobre mim. Porém, a situação ainda está na mesma, mesmo que a mídia crie novas histórias. Com certeza, o interesse existe sim. Porém, as pessoas tendem a tirar conclusões sobre isso", disse ao canal Fox Sports.

Questionado sobre o fato de ser o "plano B" do Real Madrid por conta do interesse do time espanhol em Paul Pogba, do , Donny van de Beek adicionou:

"Não escutei que estamos conversando por conta disso. Porém, poderia ser verdade. Há mais que nos jornais. Mas você não tem que acreditar em tudo que escrevem. Sempre há muita coisa sem noção. Não tenho que contar para você o que é ou o que não é verdade. Porém, de novo, estou focado no sábado [estreia do diante do Vitesse]", declarou.