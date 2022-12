Valencia x Nottingham Forest ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (16), na Grécia; veja como acompanhar ao vivo

O Valencia, na décima posição do Campeonato Espanhol, com 19 pontos e o Nottingham Forest, abrindo a zona de rebaixamento, com 13 pontos, se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), às 15h30 (de Brasília), na Grécia, em amistoso. A partida não terá transmissão ao vivo na TV.

Cooper fará inúmeras mudanças na equipe titular do Forest. Morgan Gibbs-White pode aparecer no banco de reservas depois de jogar 82 minutos na derrota para o Olympiacos, e Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, jogou os 29 minutos finais e pode aparecer no meio-campo.

Do outro lado, Gattuso pode decidir manter o mesmo time titular que venceu o Clermont por 4 a 2. Depois de defender o Uruguai na Copa do Mundo, não está claro se Edinson Cavani retornará ao time para o amistoso.

Prováveis escalações

Escalação do provável VALENCIA: Mamardashvili, Correia, Mosquera, Cenk, Gaya, Nico, Lato, Almeida, Lino, Perez, Duro.

Escalação do provável NOTTINGHAM FOREST: Henderson, Aurier, Worrall, McKenna, Toffolo, Colback, Yates, Scarpa, Dennis, Awoniyi, Surridge.

Desfalques

Valencia

Sem desfalques confirmados.

Nottingham Forest

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Proponitiko Kentro Reti – Athína, GRE