Vaias a protesto contra racismo e Rashford capitão: Inglaterra expõe dois lados do país em amistoso

Em reta final de preparação para a Eurocopa 2020, a Inglaterra venceu a Romênia por 1 a 0, em amistoso disputado neste domingo (6), e que ficou marcado pela atuação abaixo da média do time inglês, mas principalmente pelas vaias e protestos contra o racismo.

Após entrarem em campo em Middlesbrough, jogadores ingleses e romenos se perfilaram para a execução dos hinos nacionais e, posteriormente, se ajoelharam em movimento simbólico à luta contra o racismo e que vem sendo realizado no mundo do futebol.

No entanto, o cenário acabou por ficar desconcertante: isso porque parte da torcida inglesa presente no estádio, e que já havia se posicionado contrário ao movimento no também amistoso contra a Áustria no mesmo campo, seguiu contestando o ato, além de vaiar o gesto dos atletas.

A outra parte da torcida, favorável à luta, procurou "rebater" os protestos com aplausos, seguindo o pedido da própria Inglaterra, que solicitou o apoio dos fãs.

E para a ironia dos ingleses que discordam do gesto, Rashford, o jogador mais engajado na causa e capitão da seleção, foi o responsável por fazer, de pênalti, o gol que deu a vitória à Inglaterra. O camisa 11 vibrou com seus companheiros, em um momento que o estádio pareceu esquecer, por um momento, todas as frentes de seu atacante.

Após o duelo, Rashford fez um post em suas redes sociais e falou sobre liderança no English Team. "Sempre tive o pensamento de que você não precisa de uma braçadeira para ser um líder em campo, mas não posso mentir, esse sentimento é inexplicável. Obrigado, Inglaterra, que honra".

