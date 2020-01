Gre-Nal em final nacional de base já teve Pato e até Cássio no gol; relembre

Em 2006, os arquirrivais do sul decidiram o Brasileirão sub-20; agora se reencontrarão na final da Copa São Paulo

e , clubes que para muitos protagonizam a maior rivalidade do , estão de encontro marcado para a decidir o título da em 2020.

Se no futebol profissional os arquirrivais nunca se enfrentaram em decisão que não fosse de , na base já houve Gre-Nal valendo título de peso nacional. Já aconteceu por sub-17, sub-20, sub-23...

Mas a final mais emblemática de todas essas aconteceu em 2006.

Foi justamente na primeira edição do Campeonato Brasileiro sub-20 que os gaúchos decidiram a taça. Quem se deu melhor foi o lado vermelho, que goleou por 4 a 0 e ficou com a taça. Em campo não faltou nomes que, futuramente, seriam conhecidos no futebol.

Alexandre Pato | Internacional

Autor de dois gols na vitória por 4 a 0, naquele mesmo ano o atacante apareceria como um furacão no time profissional que, pouco depois, seria campeão mundial. Foi vendido para o , foi chamado para a seleção brasileira mas viu seu rendimento cair sem conseguir voltar a ser o grande atacante que um dia foi. Atualmente defende o .

Luiz Adriano | Internacional

Outro atacante colorado que fez gol (anotou o quarto, fechando a goleada depois de Ramon ter feito o terceiro) naquele dia. Também foi negociado com o futebol europeu, onde vestiu camisas como as de , Milan e Spartak de Moscou. Hoje atua no Palmeiras.

Rodrigo Possebon | Internacional

Meio-campista de bom passe, habilidoso. O seu futebol chamou a atenção do , que o contratou. Porém, apesar da expectativa, jamais conseguiu ser o que muitos imaginavam. Chegou a ter uma passagem pelo mas hoje se aventura no futebol do Vietnã.

Osmar Loss | Internacional

O treinador do Inter na época era Osmar Loss,depis teria rápida passagem pelo time principal do .

Cássio | Grêmio

O arqueiro gremista que sofreu naquele Gre-Nal seria negociado com o , da , e anos depois chegaria ao Corinthians para fazer história. Até hoje, já como um dos maiores ídolos da história corintiana, Cássio defende a meta alvinegra.