Tuchel manda recado para Neymar e nega conversa com Dembélé

O alemão falou sobre a situação de seu principal jogador após empate por 1 a 1 do PSG com o Nuremberg

Técnico do , o alemão Thomas Tuchel falou sobre a situação envolvendo Neymar, após o empate por 1 a 1 em amistoso contra o , neste sábado (20). O brasileiro, que deseja sair do clube francês, sequer foi relacionado.

Tuchel, que sempre teve boa relação com o brasileiro e já reconheceu o desejo de Neymar em mudar de ares, também garantiu que enquanto não há nada definido em relação ao seu futuro, o jogador seguirá treinando normalmente.

“A situação entre mim e Neymar é clara, agora é algo entre ele e o clube. Ele faz parte do nosso vestiário e vai treinar conosco amanhã”, afirmou para a Sky, na mesma entrevista em que garantiu não ter entrado em contato com Ousmane Dembélé, jogador que poderia vir do em contrapartida por Neymar.