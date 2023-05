Trégua da torcida de 10 jogos a Luxemburgo e ao Corinthians pode ser uma utopia

Corinthians foi dominado pelo Botafogo e perdeu por 3 a 0 no Rio de Janeiro

No último sábado torcedores do Corinthians fizeram um protesto na frente do CT do clube. O presidente Duilio Monteiro Alves, o gerente de futebol Alessandro Nunes e alguns jogadores do elenco foram os alvos da ira dos torcedores. Diante da situação tensa, o experiente Vanderlei Luxemburgo encarou o problema de frente, de peito aberto. O treinador deixou as dependências do CT para conversar olho no olho com os presentes.

Na conversa, Vanderlei Luxemburgo ouviu uma promessa dos torcedores: uma trégua nas críticas e protestos nos 10 jogos seguintes da equipe. Esse seria o tempo limite para o Corinthians apresentar evoluções com Luxemburgo e mostrar melhores resultados em campo.

Na última segunda-feira, o Corinthians teve uma atuação razoável na Neo Química Arena no empate em 1 a 1 diante do Fortaleza. Nesta quinta, contudo, o time paulista sucumbiu diante do líder Botafogo. Com um desempenho apático, o Corinthians ofereceu pouca resistência na categórica derrota por 3 a 0. Um retrocesso na comparação com o jogo contra o Fortaleza.



Ainda no gramado ao final do jogo, Cássio fez uma forte cobrança aos companheiros. Outro jogador que reconheceu a pobre atuação no Rio de Janeiro foi Roger Guedes.

"O time tem que jogar mais. Não vem demonstrando bom futebol, mais uma vez perdemos. É falar menos, trabalhar mais, levantar a cabeça. É mostrar em campo. Infelizmente, não deu. Todo mundo precisa se doar um pouco mais", disse o atacante depois da derrota para o Botafogo.

Dos dez jogos de trégua, somente dois foram realizados até o momento. É dificílimo imaginar que a torcida do Corinthians terá paciência e respeitará esse "acordo" por mais oito partidas se mudanças significativas não forem apresentadas pela equipe muito em breve. Talvez esse acordo seja uma utopia.

O Corinthians está próximo da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos conquistados nas cinco primeiras rodadas. No próximo domingo, o Corinthians faz clássico contra o São Paulo na Neo Química Arena. Palco no qual jamais perdeu para o rival. Uma inédita derrota pode acabar com a paz muito antes do que se imaginava.