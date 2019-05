"Trabalho de Kovac no Bayern não é ruim", defende Oliver Kahn

Ex-jogador acredita que técnico chegou "num momento difícil" do clube e vê bom trabalho do croata

Oliver Kahn acredita que Niko Kovac pode estar satisfeito com o trabalho que fez como treinador do de Munique, em meio aos rumores a respeito de sua saída no fim da atual temporada.

A Goal apurou que o treinador, que assumiu o Bayern em 2018, será demitido no fim da temporada, independente se ele conquista do Campeonato Alemão e também do resultado contra o , na decisão da Copa da no próximo sábado (25).

Mas a Goal entende que, apesar de seu sucesso no mercado interno, Kovac perdeu a confiança dos cartolas do clube, além de ter perdido o comando diante de alguns jogadores do elenco.

Em entrevista exclusiva ao DAZN, o ex-goleiro Oliver Kahn disse que Kovac assumiu o clube num momento difícil além de tersofrido também com o desdobramento da desastrosa campanha da Alemanha na 2018.

"Kovac entrou em uma situação muito difícil. Alguns jogadores como Robben e Ribery já estavam em uma certa idade. Depois houve uma catastrófica Copa do Mundo na com o nocaute alemão na fase preliminar, em que nenhum jogador teve desejo de futebol", afirmou



"Também houve lesões e outro treinador. Tal situação não é fácil de lidar. O fato de Kovac ter conseguido se tornar campeão alemão e também pode ganhar a Copa da Laemanha, isto é - se você pode ver o resultado - tudo, menos ruim", completou.

Kahn também aproveitou para elogiar Robben e Ribery, que estão de saída do clube bávaro. "Ele (Robben) é uma lenda no Bayern, marcou muitos gols importantes e desempenhou um papel importante no fato único do clube, de ter conquistado sete títulos nacionais consecutivos. E é claro, na 2013, bem como outros inúmeros títulos", disse.



"Ribery basicamente tem as mesmas qualidades que Robben. Talvez um pouco mais lúdico, mas tecnicamente um pouco melhor. Acho que os dois farão falta no Bayern. Não apenas pela sua qualidade, mas também como personagens", continuou.

O ex-jogador também deu sua opinião se Gnabry e Coman serão capazes se substituira dupla veterana".

"Se você olhar para o Gnabry, é emocionante ver que tipo de desenvolvimento ele teve. No começo, ele não era tão perceptível e agora fez o seu caminho sendo um jogador inicial, peça por peça", analisou.

"O mesmo vale para Coman. Se você sempre tem dois jogadores de alto nível como Robben e Ribery à sua frente, às vezes não é tão fácil se estabelecer. Com ambos parando agora, Gnabry e Coman se sentem mais responsáveis. Isso pode levá-los a dar mais um passo em frente", concluiu.