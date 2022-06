Tottenham pressiona Richarlison, ouve "sim" e prepara anúncio do atacante

Brasileiro queria mais tempo para ouvir outras propostas, mas os Spurs agiram rápido

O Tottenham fechou a contratação de Richarlison. Os Spurs vão pagar 50 milhões de libras (R$ 314,5 milhões na cotação atual) pelo atacante. O brasileiro ainda esperava para avaliar outras opções, mas foi pressionado a aceitar a oferta e definir logo o futuro.

Segundo soube a GOAL, antes mesmo do "sim" definitivo de Richarlison, o Tottenham enviou um médico ao Brasil. O profissional ligado ao clube vai comandar os exames médicos do atacante. O time de Antonio Conte já prepara o anúncio oficial.

Ainda em férias no Brasil — com viagem marcada à região do Pantanal ao lado do estafe —, Richarlison gostaria de decidir o futuro apenas na próxima semana, quando deve retornar ao Reino Unido. O atleta aguardava novas propostas no mercado da bola antes de sacramentar a sua decisão. Com, pressa, no entanto, os Spurs fizeram pressão e ouviram o "sim" do jogador.

Richarlison despertou o interesse de clubes como Bayern, Manchester United, PSG, Real Madrid e Chelsea. Os Blues, inclusive, ainda tentaram furar o Tottenham nas últimas horas.

O brasileiro, que briga por uma vaga na Copa do Mundo, esteve 33 partidas do Everton nesta temporada, somando 2.751 minutos em campo. No período, marcou 11 gols e deu cinco assistências.