Tostão critica comportamento de Neymar: 'Vive da fama'

Craque campeão mundial em 1970 diz que atacante brasileiro 'ficou convencido' e que deve voltar ao Barcelona para voltar aos melhores dias

Em entrevista ao El País, o ex-jogador e comentarista Tostão criticou Neymar e disse que o atacante brasileiro "vive de fama".

"Acho que tem tido um comportamento desnecessário e irresponsável. Ele vive da fama. Ficou muito convencido, parece um pop star. E tudo isso foi ruim para a sua carreira", afirmou o tricampeão mundial na de 1970.

Tostão lembra que as atitudes de Neymar não são exclusivas do brasileiro, mas "as escolhas dos jovens de hoje em dia" e que Messi é uma exceção no mundo do futebol.

Mas Tostão reitera que a carreira do brasileiro não é um fracasso como alguns tentam apontar após temporada decepcionantes no . "Vi quase todos os seus jogos no , no e no PSG. E em quase todos jogou muito bem e foi o destaque. Inclusive pela seleção, é assim. Como se pode dizer que ele fracassou? Demonstra todo o seu talento, mas não tem a regularidade do Messi, do Cristiano Ronaldo ou de outros jogadores, porque teve lesões graves".

O ex-jogador também disse que espera que Neymar volte ao Barcelona e que lá terá condições "dentro e fora do campo" de voltar aos melhores dias.