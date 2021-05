Torcida do Flamengo provoca o Vélez e relembra "voadora" de Romário em Zandoná

Organizada colocou no Maracanã um bandeirão que relembra momento histórico, terminado em pancadaria entre as duas equipes

Enquanto o Flamengo se prepara para encararar o Vélez, nesta quinta-feira(27), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a torcida Rubro-Negra vai ajustando o Maracanã, palco da partida. Na decoração, no entanto, uma bandeira em especial, colocada pela "Urubuzada" chama à atenção por relembrar um momento curioso na história das duas equipes.

Em 1995, em partida válida pela Supercopa da Libertadores, o Flamengo encarou o Vélez, em Uberlândia. Na ocasião, o time Rubro-Negro vencia por 3 a 0 e aos 46 do segundo tempo Edmundo deu um tapa no argentino Flavio Zandoná, que revidou e ainda deu um suco por trás no então camisa 7.

A torcida do Flamengo relembra com um bandeirão no Maracanã o momento histórico em que Romário deu uma voadora no jogador do Vélez para defender o Edmundo. A partida era válida pela Supercopa da Libertadores, em 1995 @RomarioOnze pic.twitter.com/ejSSzd1Ak5 — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2021

Ao ver a cena, Romário imediatamente foi defender o companheiro de equipe, correu e acertou uma voadora em Zandoná. A briga se tornou generalizada, teve invasão no gramado e o juiz decretou o final da partida. O confronto até hoje é lembrado pelos torcedores das duas equipes.

Na Argentina, o momento também virou bandeira. Desde o ano passado, a torcida do Vélez leva ao estádio um bandeirão do momento em que Zandoná atinge Edmundo por trás, após ter levado um tapa do Animal.

Recentemente, em um jogo do Vélez, a TV flagrou ao fundo uma bandeira com a imagem do soco de Zandoná em Edmundo. Na ocasião, o argentino estava revidando um tapa que levou do animal. Em seguida, houve a voadora de Romário pic.twitter.com/Yir2PPNEtb — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2021

Nesta quinta-feira, Flamengo e Vélez se encaram para definir quem será o primeiro colocado do grupo G, uma vez que as duas equipes já estão classificadas para as oitavas de final da Copa Libertadores. O time carioca é o líder com 11 pontos, os argentinos somam 9.