Torcedores do Fluminense se revoltam com valores de possível venda de Luiz Henrique

A torcida do Fluminense não gostou da notícia de uma possível venda do atacante Luiz Henrique para o Betis, da Espanha. A principal crítica dos tricolores é o preço. O time espanhol teria chegado a um acordo com o o clube carioca onde pagaria 13 milhões de euros (cerca de R$ 70 milhões na cotação atual) por 85% dos direitos econômicos do jogador.

Nas redes sociais, os torcedores usaram as hashtags #70MilhõesNão e #FicaLH para protestar contra a venda e os valores da possível negociação. O assunto virou tendência e esteve entre os mais comentados das redes neste sábado (12).

Mais artigos abaixo

Torcida do Fluminense em todas as redes sociais está protestando contra a venda de Luiz Henrique e nesse exato momento é o assunto mais falado no Brasil.



Acho que é a primeira vez que eu vejo de forma tão massiva a torcida se unindo contra a venda de uma joia.#70MilhõesNão ! pic.twitter.com/b0FIQQFOEl — NASCE O FLUMINENSE 🇭🇺 ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@NasceOflu) March 12, 2022

Só de imaginar nessa venda de 70 milhões do Luiz Henrique eu fico revoltado, o mlk é a nossa joia e vale muito mais que essa merreca, não podemos mais perder nossos jogadores assim!!! #70MilhõesNão — Assis (@Assisffc_) March 12, 2022

O Betis já tinha demonstrado interesse em Luiz Henrique nos últimos meses e o Fluminense chegou a recusar uma proposta de 7 milhões de euros. Desta vez, no entanto, o clube espanhol subiu a oferta e teria agradado aos dirigentes do Tricolor. Caso o desfecho seja realmente positivo, o atacante de 21 anos deixaria o clube em julho deste ano.

Dentro do Fluminense, a venda de atletas este ano é necessária. No orçamento, a diretoria prevê arrecadar de R$ 90 a R$ 100 milhões de reais com transferência de atletas. O dinheiro será importante para cumprir metas orçamentárias.

Aos 21 anos, Luiz Henrique se tornou peça importantíssima no Fluminense e está bastante valorizado. Nesta semana, fez um golaço diante do Olímpia, pela Copa Libertadores da América. O atacante tem contrato com o Tricolor até 2025.