Torcedor da Inglaterra cai de arquibancada em jogo da Euro; situação preocupa

Um torcedor sofreu um grave acidente antes da partida entre Inglaterra e Croácia, pelo Grupo D da Euro 2020 realizada neste 2021. Os relatos dão conta que a pessoa em questão caiu da arquibancada pouco antes do apito inicial. Segundo um porta-voz oficial que estava em Wembley, o torcedor recebeu tratamento e foi encaminhado para o hospital.

“Nós podemos confirmar que um torcedor caiu das arquibancadas pouco antes do pontapé inicial no jogo entre Inglaterra e Croácia, no estádio de Wembley”, disse o porta-voz. “O torcedor recebeu atendimento médico no local e depois foi encaminhado ao hospital em situação grave”.

“Nós seguiremos a trabalhar com a UEFA para garantirmos que esta questão seja completamente investigada e continuaremos a monitorar a situação”, completou.

Dentro de campo, a seleção inglesa venceu os croatas por 1 a 0. Raheem Sterling foi o autor do único gol do confronto, no segundo tempo da partida. Na próxima rodada, os ingleses irão fazer o clássico contra a Escócia. Já os croatas enfrentarão a República Tcheca.